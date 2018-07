La Roma sta pensando ad Eduardo Salvio del Benfica per sostituire il partente Defrel. L’Inter potrebbe inserirsi nella trattativa

La Roma continua l’opera di rafforzamento della rosa. Nelle ultime settimane il ds giallorosso Monchi si sta concentrando in particolare sull’attacco ma sta trovando qualche difficoltà. Ziyech sembra ormai destinato a trasferirsi a Lione mentre la trattativa per Berardi, vero e proprio pupillo dell’allenatore Di Francesco, al momento sembra essersi bloccata. A tutto questo si aggiunge il fatto che Defrel è pronto a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria. La Roma per rinfoltire i ranghi in attacco avrebbe quindi pensato a Eduardo Salvio del Benfica ma deve affrontare l’agguerrita concorrenza dell’Inter.

Come riportato da Centro Suono Sport nel corso della trasmissione “Te la do io Tokyo“, il nazionale argentino ha un prezzo del cartellino compreso tra 20 e 25 milioni di euro e nella scorsa stagione ha chiuso il campionato portoghese con 9 gol e 6 assist. L’Inter però ha dimostrato un interesse importante nei confronti di Salvio ed è pronta a mettere i bastoni tra le ruote alla Roma. Il prossimo anno l’attacco nerazzurro, dopo l’arrivo di Lautaro Martinez, potrebbe quindi diventare totalmente argentino.