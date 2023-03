Roma, ecco le frasi tra Mourinho e Serra: la rivelazione

Sono state rese note le frasi che si sono scambiati José Mourinho e il quarto uomo Marco Serra in Cremonese-Roma

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha svelato il dialogo tra José Mourinho e il quarto uomo Marco Serra al momento dell’espulsione in Cremonese-Roma.

«Se hai le palle, se sei un uomo ripeti quello che mi hai detto in campo, poi mi devi chiedere scusa e la cosa finisce qui» l’attacco di Mou, mentre Serra ribatteva: «Scusa di che? Io non devo chiedere scusa a nessuno, io non ho detto niente». A quel punto il tecnico non ci ha più visto e ha tirato fuori la storia della Juve: «Bugiardo. Sei un uomo di merda… Vergogna. Evito di pensare che sei di Torino e domenica non mi vuoi in panchina contro la Juve…», sentendosi poi dire: «Ecco, questa me l’aspettavo, sapevo che ti saresti inventato questa storia…».