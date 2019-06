Primavera, la Roma elimina il Chievo e vola in semifinale! Ora c’è l’Inter

Alla Roma è bastato il pareggio contro il Chievo per conquistare la semifinale dei playoff del campionato Primavera

Alla Roma di Alberto De Rossi bastava un pareggio e così è stato. Nei quarti di finale dei playoff Primavera tra Roma e Chievo, i giallorossi hanno chiuso il match 2-2 e sono così volati in semifinale.

Il Chievo si porta subito in vantaggio grazie ad un gol di Felice D’Amico, per poi esser raggiunto da Estrella della Roma nel secondo tempo. Tuttavia, quando la Roma sembrava dominare, Rovaglia ha riportato in vantaggio i clivensi. Nel finale di partita, il gol decisivo di Estrella ha messo e chiuso in partita il match. Nel prossimo turno i giallorossi affronteranno l’Inter