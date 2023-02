Roma, espulso Mourinho: salterà il match contro la Juventus

José Mourinho, allenatore della Roma, è stato espulso dall’arbitro durante il match contro la Cremonese. Ecco il motivo

Il tecnico portoghese ha prima discusso con il quarto uomo e poi ha continuato con il direttore di gara. Lo Special One, dunque, non sarà in panchina nel prossimo match del campionato di Serie A contro la Juventus.