Roma, orgoglio ITALIANO per il Pallone d'oro Femminile

Manuela Giugliano della Roma è l’unica italiana presente nella lista per ambire al premio di migliore giocatrice del mondo

C’è anche una piccola grande rappresentanza italiana per il Pallone d’Oro femminile. Manuela Giugliano, centrocampista della Roma e della Nazionale azzurra, fa parte della lista di calciatrici in lizza per il prestigioso premio. Ecco la lista:

Barba Banda

Aitana Bonmati

Lucy Bronze

Mariona Caldentey

Tabitha Chawinga

Grace Geyoro

Manuela Giugliano

Caroline Graham Hansen

Patricia Guijarro

Giulia Gwinn

Yui Hasegawa

Ada Hegerberg

Lauren Hemp

Lindsey Horan

Lauren James

Marie-Antoinette Katoto

Alyssa Naeher

Sjoeke Nüsken

Ewa Pajor

Salma Paralluelo

Gabi Portilho

Alexia Putellas

Mayra Ramírez

Trinity Rodman

Lea Schüller

Khadija Shaw

Sophia Smith

Mallory Swanson

Tarciane

Glódís Viggósdóttir