Roma Feyenoord: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Europa League tra Roma e Feyenoord: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Europa League tra Roma e Feyenoord. In Olanda la sfida è terminata con il risultato di pareggio. L’1-1 lascia tutto in equilibrio per la gara di ritorno dove le due squadre se la giocheranno per il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi di finale. De Rossi è orientato a schierare la formazione tipo per provare a portare a casa la vittoria che permetterebbe ai giallorossi di approdare al turno successivo. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-3) – Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi.

FEYENOORD (4-3-3) – Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixao.. All.: Slot.

Roma-Feyenoord: orario e dove vederla

Roma-Feyenoord gara delle ore 21:00 del giovedì, è valida per i Playoff dell’Europa League. All’Olimpico sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 201 e Sky Go.