Roma, finalmente il calendario. E ora Fonseca lavora al massimo

Roma, ufficializzate date e orari dei prossimi impegni in Serie A. Fonseca adesso lavora al massimo per preparare i suoi

Sono state comunicate date e orari, in maniera ufficiale, dei prossimi impegni della Roma. Domenica 15 in serata spazio alle gara contro la Sampdoria, domenica 22 alle 18 sarà il turno della sfida al Milan.

Entrambe le partite saranno disputate dopo l’impegno europeo col Siviglia, ragion per cui si profila una seconda parte di marzo caldissima per gli uomini di Fonseca. Consapevole di tutti gli impegni in programma, adesso il tecnico può lavorare al massimo per preparare i suoi calciatori.