Roma, Florenzi azzarda: «Credo alla rimonta contro il Barcellona»

Il vice-capitano della Roma fiducioso per il ritorno all’Olimpico contro i blaugrana

Nello spogliatoio della Roma, da un po’ di giorni a questa parte si respira un’aria di profonda delusione. Prima il 4-1 al Camp Nou contro il Barcellona che ha affossato le speranze di qualificazione nella semifinale di Champions League, poi il brutto 0-2 interno di ieri contro la Fiorentina che ha rimesso in discussione il discorso terzo posto.

Eppure c’è chi, come Alessandro Florenzi, non ci sta a tirare i remi in barca. Anzi, a proposito del Barca, quello con la B maiuscola, il vice-capitano giallorosso ha dichiarato: «Martedì in Champions League crediamo alla rimonta perché il calcio è anche questo e quindi speriamo di fare una grande partita».