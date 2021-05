Roma, Fonseca: «Felice di aver vinto il derby. Mourinho? Qui per aiutarlo»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del derby vinto contro la Lazio

VITTORIA – «Sono soddisfatto perché abbiamo vinto il derby, eravamo in debito coi tifosi che sono stati sempre con la squadra. Abbiamo preparato bene la partita, i ragazzi sono stati concentrati, impedendo alla Lazio di giocare. Nel secondo tempo siamo stati in controllo e ci siamo resi pericolosi. Difesa a 4? Ho cambiato dopo la partita con il Manchester. Avevamo il primo tempo in mano, nella partita di ritorno ho pensato di voler rischiare di più. Siamo migliorati con l’entrata di Darboe, è giovane e coraggioso e gioca sempre avanti. É stato per me soddisfacente vedere la crescita della squadra grazie a lui. Con un uomo in più a metà campo la squadra si sente più protetta, oggi siamo stati sempre corti e abbiamo sbagliato poco».

RAMMARICO – «Dovevamo giocare sempre così, ma non è il momento di pensare al passato, l’importante è la vittoria per i nostri tifosi».

MOURINHO – «Non l’ho sentito, ma sa che io sono qui per aiutarlo. Se ha bisogno di alcuni consigli, sono qui».

FUTURO – «Non so ancora cosa farò».