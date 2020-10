Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese: le dichiarazioni del tecnico della Roma

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro l’Udinese.

BORJA MAYORAL – «È un buon giocatore ma non voglio parlare, perché non è ancora un nostro giocatore».

FORMAZIONE – «Non posso dire sempre la squadra che giocherà domani. Non penso di cambiare molto, ma vediamo domani».

AGENTE DIAWARA – «Ha giocato molto, è un giocatore importante e non c’è nessun problema. Se l’agente pensa che questo sia il modo giusto e che mi possa impressionare ha sbagliato. Diawara è stato ed è molto importante per me e sta lavorando molto bene”.

CRESCITA – «È vero che contro le grandi squadre abbiamo quasi sempre fatto bene, ma non è facile trovare occasioni da gol facili sempre come facciamo con le big».

BRUNO PERES TITOLARE – «Non c’è un titolare in quel ruolo. Karsdorp ha giocato molto bene, così come Santon, e abbiamo anche Bruno che è più offensivo, ma ha iniziato pochi giorni fa, non è nella miglior condizione. Penso che dobbiamo aspettare ancora».

KARSDORP – «Non ha ancora recuperato, sta facendo un lavoro individuale».

PELLEGRINI – «Può giocare in diverse posizioni, ora ha giocato lì e lo ha fatto molto bene. Penso che abbia fatto una bellissima partita».

UDINESE – «È una partita totalmente diversa, l’avversario difenderà basso. La profondità è un momento importante per trovare spazi, ma devo dire che sarà una partita di pazienza, in cui dobbiamo scegliere il miglior momento per attaccare. Tutte le grandi hanno avuto difficoltà a vincere a Udine, difendono basso e contrattaccano velocemente».