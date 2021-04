Roma, Fonseca: «Sono orgoglioso di rappresentare l’Italia, non so se sarò qui l’anno prossimo»

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro l’Ajax. Le sue parole

PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita sul piano difensivo. Abbiamo avuto più problemi ad Amsterdam».

ORGOGLIO – «Sono arrivato alla mia prima semifinale, è un motivo di orgoglio e soddisfazione. Stiamo rappresentando l’Italia».

ATTEGGIAMENTO – «Sono soddisfatto. L’Ajax è una grandissima squadra ma abbiamo sofferto più nella gara di andata. Abbiamo fatto una partita realista sapendo di essere in vantaggio. Abbiamo gestito bene».

RAPPORTO CON LA ROMA – «Non cambia niente con questa qualificazione. Non so se sarò qui l’anno prossimo. Il futuro non è importante».

DZEKO – «È motivato, gioca bene e lo fa per la squadra».