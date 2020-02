Roma, Fonseca: «Tutti devono sapere cosa fare» – VIDEO

Roma, Fonseca soddisfatto dopo il successo contro il Lecce: «È importante mostrare ai calciatori come dobbiamo giocare»

È un Paulo Fonseca soddisfatto quello che parla al termine della rotonda vittoria della Roma contro il Lecce. Il tecnico ha apprezzato la prova convincente dei suoi, tornati alla vittoria all’Olimpico dopo più di due mesi.

«In questo momento è importante mostrare ai giocatori come dobbiamo giocare. Penso che sia importante far vedere loro molte immagini per far capire bene quello che vogliamo per la partita. Molte volte lo facciamo», uno dei pensieri del tecnico.