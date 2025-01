Roma Genoa, le dichiarazioni di Ranieri nel post gara

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, nel post gara del match contro il Genoa di Vieira. Ecco le sue dichiarazioni

L’allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro il Genoa del tecnico Patrick Vieira . Di seguito le sue parole riprese da TMW:

PAROLE – “Abbiamo avuto un buon approccio, sapevamo che il Genoa fosse una squadra ostica. La Roma non s’è mai disunita e abbiamo centrato il bersaglio grosso. Dico sempre ai miei di non fermarsi mai, stanno pian piano entrando nell’ottica di non arrendersi mai ed è proprio questo ciò che voglio. In 20 giorni faremo 6 partite, cercheremo sempre di dare il meglio e poi vedremo a che punto saremo in campionato, in Europa League e in Coppa Italia”.



EL SHAARAWY – “Lo vedo tutti i giorni, meriterebbe di giocare sempre. Tutti fanno sacrifici durante la settimana, anche quelli che non giocano. Lui è un punto di riferimento, quando ho un problema so che può risolvermelo”.



PELLEGRINI – Ha un problema al ginocchio, lo valuteremo nei prossimi giorni.



DYBALA – “Quando gioca così è uno spettacolo, un campione per cui pagare il biglietto”.