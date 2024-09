Hermoso si PRESENTA: «Ho SEMPRE voluto un club come la Roma, sono FELICE»

Le parole di Mario Hermoso, nuovo difensore della Roma, sulla sua scelta di trasferirsi in giallorosso

Mario Hermoso si è presentato in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Roma.

TRATTATIVA – «È successo tutto abbastanza rapidamente, da quando si è presentata questa opportunità e la Roma si è interessata a me, quindi da quando c’è stata la possibilità di far parte di questo grande club e di questa grande storia, ovviamente ho subito voluto ascoltare la proposta della società e valutare le mie sensazioni e il feedback da parte dell’allenatore e della squadra. Volevo capire in che modo posso aiutare e rappresentare la Roma».

PERCHE’ LA ROMA – «Per molti motivi. Si tratta di un grandissimo club con una grandissima storia. Ho percepito un sentimento di passione e di grande entusiasmo da parte di tutti i tifosi, è abbastanza simile a quello che ho vissuto all’Atletico Madrid. È come una grande famiglia all’interno della città, una città importantissima, magnifica e stupenda, come testimoniato dalla storia e dagli eventi. Ovviamente per me è stato un cambiamento di vita semplice, anche pensando alla vita che avevo a Madrid con la mia famiglia. Era quello che volevo a livello sportivo e a livello competitivo».