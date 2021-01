Roma, il campionato sarà decisivo per Fonseca: possibile ritiro a Trigoria

Paulo Fonseca si gioca il proprio posto sabato in campionato. Un’ipotesi plausibile è che la Roma vada in ritiro a Trigoria. I dettagli

Sono ore calde per la Roma dopo l’eliminazione in Coppa Italia e la pessima gestione delle sei sostituzioni. Per ora non è previsto l’esonero di Paulo Fonseca ma il tecnico è comunque a rischio.

Dan e Ryan Friedkin si sono subito riuniti con Tiago Pinto nella pancia dell’Olimpico. Il portoghese si gioca sabato il posto proprio contro lo Spezia che ha eliminato la Roma dalla Coppa Italia nel turno secco degli ottavi. Per questo motivi, un’ipotesi plausibile è che la Roma vada in ritiro a Trigoria per preparare al meglio la partita.