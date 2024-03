Roma, tre guai dalla sosta per De Rossi

La Roma non è proprio fortunata in questa sosta per le nazionali perché De Rossi ha ricevuto tre brutte notizie

Sono tre i ragazzi infortunati in questi primi giorni di ritiro con le rispettive selezioni. Il primo è stato Ndicka con la Costa d’Avorio e poi anche Bove che ha lasciato il ritiro dell’U21. Problemi muscolare anche per Baldanzi. Insomma, tre guai per l’allenatore giallorosso in vista dei prossimi impegni.