Roma, tegola per Fonseca: Santon ko in Europa League

La Roma domani affronta il Cska Sofia in Europa League. Santon ko sulla destra: spazio per Karsdorp

La Roma dovrà fare a meno di Santon domani nel match della fase a giorni di Europa League contro il Cska Sofia. Il laterale è ko per un problema al flessore della coscia sinistra e non sarà disponibile per il match contro i bulgari.

Il tecnico giallorosso Fonseca sulla fascia destra potrebbe così affidarsi a Karsdorp. In attacco invece potrebbe esserci un’occasione per Borja Mayoral, con un turno di riposo per capitan Dzeko.