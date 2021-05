Roma, infortunio Pellegrini: out 15 giorni, salta l’ultima di campionato

Infortunio muscolare per Lorenzo Pellegrini che salterà quindi l’ultima giornata di campionato

Campionato finito per Lorenzo Pellegrini che, come riportato da Sky Sport, si è procurato una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra. Stop di 15 giorni per il centrocampista della Roma che salterà quindi l’ultima giornata di campionato contro lo Spezia.

Out anche per l’amichevole in Sardegna con la maglia dell’Italia con San Marino, Pellegrini sarà però presente al raduno della Nazionale per proseguire le terapie