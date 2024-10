Roma Inter, polemiche per un cartellino rosso non dato a Cristante per fallo su Thuram: nerazzurri furiosi – VIDEO

Roma Inter, ancora polemiche in campo! Un rosso non dato a Cristante dopo un fallo su Thuram: nerazzurri furiosi – VIDEO

Nel primo tempo di Roma Inter si è verificato un episodio che ha fatto arrabbiare e non poco tutti gli interisti. Parliamo del contatto al limite dell’area tra Cristante e Thuram, che ha fermato il francese lanciato tutto in porta contro Svilar. L’intervento è avvenuto pochi centimetri prima dall’area di rigore e il centrocampista giallorosso ha rischiato il cartellino rosso per chiara occasione da rete.

Ma non è fallo di Cristante questo? pic.twitter.com/fIkLzP0IQL — Luc Betsson (@LucBetsson) October 20, 2024

Inzaghi e l’intera panchina nerazzurra sono sobbalzati in piedi, furiosi verso la decisione di Massa e del VAR, che non è intervenuto per far rivedere l’episodio al direttore di gara. Un caso che ricorda quello di ieri sera tra Romagnoli e Kalulu durante Juve Lazio: in quell’occasione la tecnologia, però, ha richiamato l’arbitro al monitor che ha poi espulso il difensore biancoceleste.