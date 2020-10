La Roma ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per l’acquisto di Borja Mayoral: le cifre dell’operazione

La Roma ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per il trasferimento di Borja Mayoral sulla base di un prestito biennale fissato a 15 milioni di euro per il primo e 20 milioni di euro per il secondo anno.

Come riportato da Sky Sport, l’attaccante spagnolo sarà domani nella Capitale per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto fino al 2023.