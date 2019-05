Roma-Juve, Ranieri è soddisfatto della prova della sua squadra, che nutre ancora speranze per la qualificazione in Champions League

Claudio Ranieri può ritenersi soddisfatto. Grande vittoria della Roma contro la Juventus, che proietta i giallorossi in zona Champions. Le parole di Ranieri a Sky Sport: «Sono soddisfatto, c’è voluto un gran Mirante, cose belle soprattutto nel primo tempo. Champions? Dobbiamo continuare a crederci, non dipende da noi ma dobbiamo arrivare in fondo con la coscienza a posto».

E sul suo ruolo nel futuro della Roma: «Mi sono chiamato fuori dalla guida futura perché Pallotta mi ha fatto una telefonata o ho percepito qualcosa? Non ho percepito nulla. Penso solo a lavorare. Restare a Roma con un ruolo da dirigente? Quando sono stato contattato mi era stato proposto un dopo. Ma io mi diverto ad allenare. Il mio scopo è essere allenatore, essere vivo, voglio decidere con la mia testa, voglio allenare e per questo ho rifiutato».