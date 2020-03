Roma, Kalinic: «Col Cagliari tre punti importanti. Dzeko? Parliamo spesso»

L’intervento di Nikola Kalinic nel post partita di Cagliari Roma: le parole del croato, autore di una doppietta

Intervenuto al termine della sfida fra Cagliari e Roma (3-4 il risultato finale), Nikola Kalinic ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni della punta giallorossa.

«Prime reti in giallorosso? Io ho giocato come sempre, dando il 100%. Oggi era importante vincere, qua è sempre difficile giocare. Abbiamo fatto una buona gara con un Cagliari forte in casa, sono tre punti importanti. Rapporto con Dzeko? Parliamo sempre, non è facile segnare sempre. Obiettivo quarto posto? Pensiamo a una partita alla volta, ora guardiamo alla Sampdoria. Il mio futuro alla Roma? Devo ancora parlare con la società. Io penso solo al calcio».