Roma, Kluivert non si accontenta: «Ecco dove posso migliorare»

Roma, Justin Kluivert confessa dove migliorare ancora: «Devo fare più gol e assist per meritarmi la convocazione»

Un avvio di stagione positivo, quello di Justin Kluivert con la maglia della Roma su cui ha inciso molto la volontà di Fonseca di puntare sul giovane esterno. Il classe ’99 ha parlato ai microfoni de il De Telegraaf:

«Convocazione per l’Europeo? Devo fare ancora più gol e più assist con la Roma per assicurarmi che Koeman non possa che convocarmi. Ora riesco a saltare l’uomo in velocità e con gli sprint, così posso aiutare la squadra in fase offensiva e difensiva. De Ligt? Devi abituarti a una nuova situazione, una nuova squadra».