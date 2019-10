Roma, Kluivert: «Rigore? Errore inaccettabile»

L’attaccante della Roma Kluivert si sfoga al termine della sfida di Europa League contro il Gladbach: «Rigore? Errore inaccettabile»

Justin Kluivert ha commentato con rabbia la partita disputata contro il Gladbach in Europa League, pareggiata nel finale a causa di un calcio di rigore inesistente assegnato ai tedeschi: «Non so cosa abbia visto l’arbitro, è un errore inaccettabile. Non siamo contenti per colpa del rigore».

«Non stiamo attraversando un buon momento, dobbiamo fare più gol. Falso nueve? Voglio solo giocare, non importa dove. Contro il Milan non ci sarò per via della squalifica, ma possiamo vincere», ha concluso l’olandese della Roma.