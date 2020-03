Justin Kluivert, esterno della Roma, non esclude un ritorno all’Ajax nel suo futuro: le parole dell’olandese

Justin Kluivert, intervenuto nel corso della diretta organizzata da Helden e dalla Gilat Foundation, ha ammesso di essere ancora fortemente legato alla causa dell’Ajax. Ecco le parole del giocatore della Roma sul suo futuro.

«Ritorno all’Ajax? Non lo so ancora. Ciò che accadrà non è ancora nella mia testa, chi lo sa cosa potrà accadere in futuro. Però l’Ajax è sempre nel mio cuore».