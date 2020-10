Roma, la Borsa crolla a picco: -21% in una sola giornata

Giornata disastrosa per il titolo in Borsa della Roma: le azioni colano a picco del 21% dopo l’ingente perdita di bilancio

Giornata da dimenticare per la Roma sul fronte finanziario. In mattinata è arrivato il dato sulla perdita dell’esercizio 2019/2020, con una falla da 204 milioni di euro.

Ha fatto eco il titolo in Borsa con una perdita del 21% in una sola giornata. Momento complicato dal punto di vista finanziario ma non societario con il mercato in entrata chiuso con il ritorno tanto sperato di Chris Smalling.