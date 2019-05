Roma, la nuova vita di Fazio. Con Ranieri è tutto un altro Comandante

Con l’arrivo di Ranieri, Fazio è tornato ad essere il giocatore ammirato nelle prime due stagioni giallorosse

In molti durante la stagione si sono chiesti cosa fosse successo a Federico Fazio. Reduce da due stagioni di altissimo livello con la Roma, in questo campionato non è riuscito a mantenere lo standard a cui aveva abituato. Complice una “sazietà” da mondiale raggiunto, così come un modulo difensivo forse a lui non adatto con Di Francesco.

Tutto è cambiato con l’arrivo di Claudio Ranieri: l’argentino è tornato ad essere il giocatore solido e concentrato che si era messo in mostra. Facile intuire che con il mister romano il suo lavoro sia stato agevolato da una difesa meno alta e più corta. Non a caso, nelle ultime settimane, la squadra giallorossa riesce spesso a mantenere inviolata la porta difesa da Mirante.