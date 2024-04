Roma Lazio: i peggiori del derby sono in attacco

Roma Lazio, voti e statistiche del derby capitolino con i peggiori in campo della sfida decisa da Mancini di testa

Chi sono stati i peggiori del derby capitolino? Fuori dal campo, tutti coloro che si sono macchiati di reati per scontri, nella peggiore tradizione di questi appuntamenti. Sul rettangolo verde, ecco chi ha scelto per le due squadre La Gazzetta dello Sport.

LUKAKU – voto 5,5: «Primo tempo tremendo perché non riesce mai a fare una giocata utile e nemmeno un movimento che aiuti i compagni. Qualche segnale di risveglio nella ripresa, quando manda in porta El Shaarawy».

IMMOBILE – voto 4: «Quello che ha fatto resterà nella storia della Lazio, ma arriva il momento in cui la panchina non è una punizione né un’umiliazione, ma probabilmente l’unica soluzione per ritrovare se stessi».