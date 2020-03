Roma, l’intrigo di Schick. Tra bluff e un riscatto che farebbe comodo

Roma, presto si deciderà il futuro di Patrik Schick. I giallorossi gradirebbero i quasi 30 milioni del riscatto da parte del Lipsia

Si scriverà presto un nuovo capitolo della travagliata vicenda tra la Roma e Patrik Schick. Negli ultimi giorni si sono rincorse voci sul possibile riscatto dal Lipsia, dapprima complicato, poi probabile. Un normale gioco tra le parti, con l’agente del ceco vero e proprio protagonista.

Il giocatore gradirebbe restare in Germania, e per far sì che questo accada il club tedesco dovrebbe sborsare circa 28 milioni (29 in caso di Champions League) alla Roma. I giallorossi gradirebbero di buon cuore la cifra, per poi tentare l’assalto a un attaccante che possa crescere sotto la chioccia di Dzeko per poi sostituirlo.