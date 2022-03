Roma, un tris di ali sul mercato per tornare a volare

Mourinho ha fatto un’esplicita richiesta a Tiago Pinto per il mercato della Roma: le ali per tornare a volare con il vecchio modulo

La Roma vuole lavorare anche per il futuro e per questo Mourinho ha fatte delle richieste esplicite a Tiago Pinto.

L’idea è quella di tornare al 4-2-3-1 per la prossima stagione e il portoghese vorrebbe avere in rosa ali di ruolo. Proprio per questo i giallorossi stanno sondando il terreno, come riportato da Il Messaggero, per Guedes, Mavididi e Kostic.