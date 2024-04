Roma-Milan: chi è il favorito per la legge dei grandi numeri

Tutti i numeri e le statistiche in vista della gara di ritorno dei quarti di Europa League tra Roma e Milan, dopo l’1-0 dei giallorossi

La legge dei grandi numeri ha una sua ambivalenza di fondo: è rassicurante se ce l’hai a favore, ma può inquietare perché può arrivare il momento che verrà smentita. C’è un dato della Roma europea che fa riflettere in tal senso: nelle 19 occasioni in cui i giallorossi hanno vinto fuori casa all’andata nelle varie competizioni, c’è sempre stato il passaggio del turno. L’1-0 di San Siro dovrebbe pertanto essere una garanzia.

Non solo: l’ultima volta che il Milan è riuscito a capovolgere una sconfitta maturata a San Siro risale addirittura alla Coppa dei Campioni del 1955-56, quando un 4-3 incassato davanti al proprio pubblico venne ribaltato con un 4-3 in Germania. Avversario era il Saarbrucken, nella sua unica partecipazione alla competizione, oggi è un club che milita nella Serie C tedesca.