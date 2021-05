Nasce la Roma di Mourinho: Zaniolo e Pellegrini i punti fermi

Comincia a nascere la Roma di Josè Mourinho: ecco i primi nomi che saranno confermati la prossima stagione. Zaniolo…

Josè Mourinho scalda i motori e studia la Roma della prossima stagione. La proprietà è delusa dalle prestazioni di alcuni giocatori e se dovesse saltare anche la qualificazione in Conference League la rosa conterà al massimo 18 giocatori più alcuni giovani. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Quali saranno allora i punti fermi della nuova Roma di Mou. Sicuramente l’allenatore è attratto dal talento di Zaniolo (lo voleva al Tottenham) che con lui potrebbe esplodere definitivamente. Lorenzo Pellegrini è poi il capitano e non si tocca, lo stesso vale per Mancini, uno dei pochi a salvarsi nella stagione ancora in corso. Non si dovrebbe fare a meno anche di Veretout, Ibanez, Cristante e Kumbulla. Tutti gli altri nomi saranno da valutare.