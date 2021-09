José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match vinto contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

1000 PANCHINE IN CARRIERA – «Ho cercato di convincermi che non fosse una partita speciale. Il numero 1000 per me è speciale, fino all’ultimo giorno della mia vita ricorderò questa partita. Avevo una paura tremenda di perdere e avere un brutto ricordo di questa serata. Ho mentito a tutti. Poteva vincere chiunque e con qualsiasi risultato. Per il tifoso neutrale si tratta di una partita straordinaria. Oggi avevo 15 anni, non 58. Alla fine ho corso come un bambino, mi sono già scusato con Dionisi. Hanno giocato anche loro una partita fantastica. Sono tre punti veramente importanti».