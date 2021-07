Roma, Mourinho si coccola Dzeko: il bosniaco torna capitano dopo 184 giorni

Nell’amichevole contro la Ternana, Edin Dzeko è tornato a indossare la fascia di capitano della Roma 184 giorni dopo l’ultima volta

José Mourinho si coccola Edin Dzeko e, vista anche l’assenza di offerta dal mercato, si prepara a mettere il bosniaco al centro del suo progetto. Nell’amichevole che la Roma ha vinto contro la Ternana, lo Special One ha affidato la fascia di capitano proprio al bomber ex City; una cosa che non accadeva da tantissimo tempo.

Erano passati infatti 184 giorni dall’ultima volta che Dzeko aveva indossato la fascia al braccio. Era il 15 gennaio 2021, nel derby perso contro la Lazio per 3-0.