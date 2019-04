Roma-Napoli highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 29ª giornata della Serie A 2018/2019

Roma-Napoli highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 29° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico di Roma, i giallorossi di Claudio Ranieri ricevono la squadra azzurra guidata da Carlo Ancelotti. Roma quinta in classifica con 47 punti e reduce dalla sconfitta esterna contro la SPAL; Napoli (60) secondo e proveniente dal successo casalingo sull’Udinese. Nella sfida d’andata, le due squadre pareggiarono per 1-1 al ‘San Paolo’. Adesso è di nuovo Roma contro Napoli: giallorossi per alimentare l’obiettivo quarto posto, azzurri per rafforzare la seconda posizione.

ROMA-NAPOLI 0-1 – Al 2′ del primo tempo arriva un incredibile conclusione di Arkadiusz Milik! Dopo un bel passaggio si fa strada in area e arriva alla conclusione. Il suo tiro termina in rete all’incrocio di sinistra!

ROMA-NAPOLI 1-1 – Al quarto minuto di recupero del primo tempo, la Roma riporta il risultato in parità grazie ad un rigore trasformato da Diego Perotti.

ROMA-NAPOLI 1-2 – Al 5′ del secondo tempo, Jose Callejon mette la palla in area e Dries Mertens tutto solo non può sbagliare ed insacca a porta vuota! Clamorosa papera di Olsen

ROMA-NAPOLI 1-3 – Al 9′ del secondo tempo, gran lavoro di Fabian Ruiz che con un vero capolavoro ha servito Simone Verdi il quale ha finalizzato la splendida azione battendo Robin Olsen con una gran botta sulla sinistra!

ROMA-NAPOLI 1-4 – A 9′ dalla fine del match Amin Younes si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto: il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all’interno dell’area e da li riesce a siglare il poker