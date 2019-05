Roma, non solo Inter per Dzeko: il PSG pensa a lui per il dopo-Cavani

Dzeko pronto a salutare la Roma: l’Inter corteggia il bosniaco ma deve fare i conti col PSG, che ha già contattato l’agente

Occhio, Inter: il Paris Saint Germain può soffiarti Edin Dzeko. Come è noto, i nerazzurri corteggiano da tempo il bosniaco, che con ogni probabilità saluterà Roma a fine stagione per accasarsi altrove. I rapporti tra Beppe Marotta e la società giallorossa sono buoni, ma i francesi sono pronti a inserirsi per soffiare l’attaccante ai milanesi.

Il PSG, infatti, è in cerca del sostituto di Edinson Cavani, e il nome di Dzeko è sempre più popolare all’ombra della Tour Eiffel. I parigini hanno già parlato con l’entourage del calciatore, che quest’estate potrà decidere quale casacca vestire. L’Inter deve pensare a una contromossa per evitare una clamorosa beffa se vuole davvero il bosniaco. Molto dipenderà dal futuro di Mauro Icardi e dal nome del nuovo allenatore, con Luciano Spalletti al momento pronto a lasciare il club.