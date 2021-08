Roma, obiettivi Loftus-Cheek e Sergio Oliveira per il centrocampo ma a una condizione

Calciomercato Roma: i giallorossi sono sempre alla ricerca di un centrocampo. Gli ultimi due nomi in lista sarebbero quelli di Loftus-Cheek e Sergio Oliveira

La Roma vista contro la Fiorentina è parsa già bella e competitiva, ma per José Mourinho manca ancora un centrocampista per completare la rosa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ai tanti nomi fatti in questa estate per la mediana se ne sarebbero aggiunti altri due: ovvero Loftus-Cheek del Chelsea e Sergio Oliveira del Porto.

Per arrivare a uno dei due calciatori, però, la Roma ha una necessità fondamentale: vendere e sfoltire la rosa per avere la liquidità per affondare il colpo sul mercato. Senza cessioni sarà infatti complicato rinforzare la squadra.