Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ancora non sa se potrà contare su Jordan Veretout per la gara con il Sassuolo. Gli ultimi aggiornamenti

Jordan Veretout sosterrà oggi un provino a Trigoria in vista di Roma-Sassuolo. Il centrocampista francese è ancora in dubbio dopo l’infortunio patito contro il Napoli.

Se non ce la dovesse fare, come riporta Il Tempo, Villar è in vantaggio su Diawara per giocare con Pellegrini.