Roma, Pau Lopez verso il Marsiglia: fissate le visite mediche

Pau Lopez è pronto per cominciare la nuova avventura in Francia, tra le file del Marsiglia. Come riportato da Sky Sport, sono state fissate per domani le visite mediche.

Il portiere lascerà la Roma in prestito oneroso (fino a un milione di euro) con un riscatto obbligatorio a 12 milioni di euro dopo la 20a presenza ufficiale.