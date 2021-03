Roma, Pedro: «I giallorossi la scelta giusta, vogliamo tornare in Champions»

Pedro ha parlato dei suoi primi mesi con la maglia della Roma

Pedro, attaccante della Roma, in una intervista a Diario de Avisos ha parlato della sua scelta di trasferirsi in Italia e dei suoi primi mesi in giallorosso.

ROMA – «Sono molto contento a Roma sia a livello di squadra che a livello personale. Dal primo momento tutti mi hanno accolto come uno di loro, sia i giocatori che i tifosi. Spero di fare bene anche qui. Il calcio inglese è più fisico e dinamico, qui in Italia le squadre sono più difensive e tattiche. È più difficile creare spazi per gli attaccanti, ma mi sto adattando bene nel mio primo anno in Serie A».

OBIETTIVI – «Il nostro obiettivo principale è tornare in Champions League. Speriamo di riuscirci perché è dove la Roma merita di essere il prossimo anno. Il Braga ha una grande squadra e siamo riusciti a batterla, ora affrontiamo una squadra molto forte, con grandi qualità e per questo non sarà facile riuscire a passare il turno. Ma vogliamo continuare a giocare l’Europa League, quindi speriamo di poter fare due grandi partite contro lo Shakhtar e poter approdare ai quarti di finale».