Pellegrini si sfoga: «Abbiamo fatto schifo! Addio alla Roma? Ecco cosa farò da capitano»

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, si sfoga dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Le parole su DAZN.

LE PAROLE – «Dobbiamo essere onesti, abbiamo fatto schifo. Se analizzo questa partita non c’è nessuno spunto positivo, perciò una serata del genere è ancora più difficile per me. Il clima nello spogliatoio non è dei migliori. Addio? Sono qui per fare il bene della Roma. Ma se il problema fossi io sarei pronto ad andare via».