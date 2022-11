Roma, Pellegrini: «Sicuro e fiducioso sui rigori»

Le parole di Pellegrini dopo la qualificazione al prossimo turno di Europa League: «Vedo sempre un miglioramento da parte di questa squadra»

Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita dell’Olimpico, vinta dalla Roma con una sua doppietta su rigore. Di seguito le parole.

RIGORI – «É molto importante essere sicuri di quello che si sta facendo e, in particolare, sapere già dove si vuole calciare. Ero tranquillo e fiducioso, sapevo che sarebbe andata bene. Il risultato e ciò che accade in campo non ci disunisce, non ho mai la sensazione di non essere assieme alla squadra. Non sempre va come si vorrebbe, non sempre succede ciò che si vuole ma alla fine è importante restare sempre uniti: anche nelle partite in cui abbiamo perso, ho visto questa unione».

CONDIZIONE – «Qualche dolore ce l’ho, ma non ho nessun problema particolare. Giocando tutte le partite, è normale che si senta un po’ di stanchezza. Adesso abbiamo tre sfide fondamentali, vogliamo vincerle tutte per arrivare in buono stato alla sosta».

DERBY – «Come si può notare, i nostri tifosi ci fanno sentire tutta la loro passione ogni volta che scendiamo in campo. Sarà una partita importante e speciale, vogliamo vincere questa così come tutte le altre».

COME MIGLIORARE E IN COSA – «É anche questione di predisposizione e disponibilità da parte nostra. Possiamo e dobbiamo fare di più tutti quanti per cercare di giocare meglio e dominare la partita. Abbiamo tanti giocatori, tra cui io, che riescono a rendere meglio quando toccano tanto la palla. Vedo sempre un miglioramento da parte di questa squadra, facendo gli step giusti secondo me riusciremo a toglierci delle soddisfazioni»