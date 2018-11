Roma, Pellegrini: «Vogliamo una posizione migliore in campionato»

Il centrocampista Lorenzo Pellegrini è stato fra i migliori della Roma contro il CSKA Mosca: «Ci stiamo conoscendo meglio».

Un gol in Champions a coronare la sua bella prestazione contro il CSKA Mosca. Lorenzo Pellegrini è stato fra i migliori dei giallorossi nella sfida europea con i russi e ora guarda al campionato come terreno in cui la Roma può crescere e risollevarsi. «In campionato – ha sottolineato – dobbiamo raggiungere una posizione più consona al valore della squadra. Ma non mi sento di dire che ora molleremo la Champions. Non abbiamo mai sottovalutate le gare in campionato».

Secondo il centrocampista di Di Francesco, il motivo per cui la squadra sta migliorando è la crescita dell’intesa fra i giocatori, in particolare a centrocampo: «Ci stiamo conoscendo meglio. – ha affermato Pellegrini – Conoscersi è molto importante. Nzonzi e Cristante stanno facendo un ottimo lavoro. Cristante è stato tra i migliori, ci stiamo conoscendo e questo è positivo».

Una crescita, quella della squadra giallorossa, che ha visto anche il difensore greco Kostas Manolas: «Quella di stasera era una partita complicata contro una squadra che sa giocare bene la palla. – ha detto – Siamo in crescita e possiamo toglierci delle soddisfazioni».

