Roma, Di Francesco non si accontenta: «Potevamo fare molto meglio»

Battendo il CSKA Mosca, la Roma è vicina al passaggio agli ottavi di Champions, ma Di Francesco vuole di più: «Bisogna chiudere la gara».

Grazie al successo per 2-1 in terra russa sul CSKA Mosca, la Roma sta per centrare l’obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La classifica nel Gruppo G vede infatti ora i giallorossi a quota 9 punti, ben 5 in più della squadra russa a 2 giornate dalla fine della fase a gironi. Anche in una serata positiva, però, il tecnico Eusebio Di Francesco, intervenuto nel post partita ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha trovato qualche motivo per non essere pienamente soddisfatto di quanto fatto dalla squadra.

«Abbiamo fatto un risultato importante, – ha dichiarato – ma potevano fare molto meglio nella gestione della gara e segnare il terzo gol. Siccome abbiamo la qualità per giocare in verticale in avanti, voglio che lo facciamo di più e pretendo che non si scherzi troppo». Ok la vittoria, insomma, ma la squadra giallorossa può offrire di meglio, secondo il suo allenatore, sul piano della prestazione. «In qualche situazione – ha spiegato l’allenatore pescarese – potevamo dare meglio il pallone a Dzeko, nelle scelte a volte sbagliamo e dobbiamo crescere, soprattutto i giovani che con il tempo miglioreranno».

Fra i nuovi è sembrato in sensibile crescita Cristante: «Stiamo crescendo, – ha confermato Di Francesco – anche Bryan che faceva fatica all’inizio è in crescita ed è stato bravo ad entrare nei meccanismi. Vedo che c’è una crescita, ma voglio che chiudiamo prima le partite, questa dev’essere la nostra mentalità». Ora la testa va al campionato, con una classifica da migliorare e la sfida con la Sampdoria alle porte: «Dovremo recuperare le energie – ha concluso il tecnico giallorosso – e sicuramente cambierò qualcosa contro la Sampdoria, che è una buona squadra con un ottimo palleggio».

CSKA MOSCA-ROMA, TOP E FLOP: CHE NUMERI KLUIVERT! SANTON DELUDE