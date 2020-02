Roma, per Mancini sfida al passato. Cercasi nuova costanza

Roma, la crisi della Roma passa anche dal momento non buono di Mancini. L’italiano sfida il suo passato per ritrovare le motivazioni

La crisi della Roma passa anche dal momento attuale non positivo di Gianluca Mancini. Il centrale rappresentava, con Smalling, una certezza non indifferente per la rosa di Paulo Fonseca. Certezza che, attualmente, sembra smarrita.

Nella serata di sabato l’italiano avrà di fronte il suo passato, ovvero quell’Atalanta che l’ha fatto diventare grande. Chissà se, proprio di fronte al suo maestro Gasperini, possa ritrovare quelle motivazioni e quella condizione che attualmente sembra smarrita. Paulo Fonseca non attende altro.