Roma, piano per la Champions: estro e varietà, Fonseca ci spera

La Roma prepara il piano per la Champions grazie all’intera rosa a disposizione: l’Atalanta è nel mirino dei giallorossi

La rimonta per centrare la qualificazione alla prossima Champions League non è affatto semplice, ma la Roma non ha intenzione di arrendersi. La larga vittoria dell’Atalanta contro il Sassuolo non ha spezzato le speranze giallorosse che mercoledì contro la Sampdoria avranno la possibilità di rispondere ai diretti rivali per la Champions.

Come spiega La Gazzetta dello Sport le scelte a disposizione di Fonseca non sono poche. Se Dzeko è il totem della Roma per leadership e reti, per le altre posizioni del reparto offensivo la concorrenza è aperta. Sulla fascia destra si giocano il posto Perez e Under, mentre a sinistra Kluivert pare in netto vantaggio su Perotti, che peraltro non è al 100% fisicamente. In posizione di trequartista poi si giocano il ballottaggio Pastore e Mkhitaryan con Pastore che parte indietro. Non è da sottovalutare nelle scelte di Fonseca l’aspetto psicologico: alcuni di questi giocatori, come Under e Kluivert, hanno la valigia in mano e dunque non sarà facile gestirne la concentrazione, soprattutto quando le offerte si faranno concrete.