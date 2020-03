Roma Primavera, De Rossi non soddisfatto: «Due punti persi»

Roma Primavera, Alberto De Rossi tuona dopo il match: «Non abbiamo risposte dal campo ma non molliamo, due punti persi»

È un Alberto De Rossi non soddisfatto quello che si racconta ai microfoni dei canali ufficiali giallorossi dopo il pirotecnico pareggio ottenuto dalla sua Roma Primavera contro l’Inter. Il tecnico ha rimproverato ai suoi determinati fattori:

«Stiamo lavorando per ottenere altre cose. Per il momento non abbiamo risposte dal campo ma non molliamo. Sono due punti persi, fino alla fine stavamo conducendo la partita, seppur con difficoltà. Ci alleneremo per cercare di raggiungere i risultati che secondo me questa squadra può ottenere».