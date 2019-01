La Roma punta Meitè e mette sul piatto Perotti

La Roma avrebbe messo nel mirino il centrocampista granata Meitè: per convincere il club di Cairo potrebbe essere inserito Perotti

Nelle ultime settimane si è fatto vivo l’interesse da parte della Roma per Soualiho Meité, centrocampista granata che si è messo in mostra nel girone d’andata con la maglia del Torino. Cairo ha già rispedito al mittente le prime avances giallorosse e non è intenzionata ad ascoltare altre offerte. Monchi, tuttavia, potrebbe ammorbidire la posizione dei granata inserendo nell’affare Diego Perotti. L’esterno argentino sta trovando pochissimo spazio con Di Francesco e vorrebbe cambiare aria: il Toro è alla finestra e le parti potrebbero aggiornarsi per imbastire una vera e propria trattativa.