Ranieri post Roma Braga: «Prestazione positiva. Pellegrini? Ho avuto questa sensazione su di lui»

Roma, le dichiarazioni del tecnico Claudio Ranieri dopo la partita di UEFA Europa League: vinta per 3-0 ai danni del Braga

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore giallorosso Claudio Ranieri ha rilasciato qualche dichiarazione sul match sul match di Europa League Roma Braga.

LE PAROLE – «La prestazione è stata positiva, anche se a tratti abbiamo portato un po’ troppo palla. I ragazzi hanno spinto, hanno cercato la vittoria e hanno voluto divertire il pubblico, creando tante occasioni da gol. Non si può volere tutto e subito. Pellegrini si è sbloccato, trovando finalmente il gol che in allenamento si vedeva stesse per arrivare. Per quanto riguarda Abdulhamid, da quando sono arrivato l’ho visto come una freccia negli allenamenti. Mi sembrava un peccato non provarlo in partita, anche se non ho potuto sperimentarlo in amichevoli. Sono contento della sua reazione.Non ci sono segreti. Parlo con i ragazzi, chiedo loro di aiutarmi e di dare sempre tutto. Cerco di aiutarli dalla panchina. Il dialogo è fondamentale per ricreare autostima. Piano piano ci stanno riuscendo, ma siamo solo all’inizio e c’è ancora tanta strada da fare».