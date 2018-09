Roma, le parole di Monchi: «Sono io il responsabile della situazione»

Il d.s. giallorosso: «Non ho paura di nulla, e quando le cose si fanno difficili io lavoro ancora meglio. Ho fiducia in Di Francesco»

Non una bellissima vigilia di compleanno per Monchi, che oggi festeggia 50 anni. Ieri la sua Roma è stata travolta dal Real Madrid, e le critiche contro il d.s. non si sono risparmiate. Le cessioni di Strootman, Alisson e Nainggolan, pilastri della squadra semifinalista di Champions, non sono state digerite. Gli acquisti, per quanto molteplici, non sono al momento ritenuti idonei e pronti per fare il salto di qualità in giallorosso. Ma Monchi non si tira indietro: «Se cercate un responsabile ce lo avete qui, davanti a voi. In una stagione succedono cose così, abbiamo vissuto una situazione simile lo scorso anno a dicembre, la differenza è che ora sta succedendo prima. Sono fiducioso e confido al 100% in Di Francesco perché è un grandissimo allenatore».

Monchi crede in Di Francesco, ed è pronto a sobbarcarsi tutte le critiche che piovono sulla squadra: «Faccio il ds e se sono qui non è perché ho vinto un sorteggio o alla lotteria. Non ho paura di niente. Quando le cose si fanno più difficili io sono più forte. Ho voglia di lavorare oggi più di ieri, sono convinto che troveremo la strada giusta. Se dobbiamo trovare o cercare un responsabile è qui davanti a voi. Io prendo tutto, ho le spalle grandi».